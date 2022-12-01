رئيس حزب الجيل يشيد بافتتاح المنصورة الجديدة: مصر تواجه التحديات

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن الرئيس السيسي اليوم، أجاب في تعليقه أثناء افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، على كثير من تساؤلات الشارع المصري، وفي القلب منه الشارع الحزبي والسياسي.

وأوضح «الشهابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فلسفة بناء المدن الجديدة المتكاملة والشاملة والمنتمية إلى مدن الجيل الرابع، وعلاقتها بالزيادة السكانية، ومنها مدينة المنصورة الجديدة التي تنتمي إلى هذا النوع من المدن الذكية، التي كانت قاصرة على الدول الغنية والمتقدمة.

الشهابي: المنصورة الجديدة من معالم الجمهورية الجديدة

وتابع، أنها أصبحت الآن من معالم الجمهورية الجديدة، التي وضع الرئيس السيسى قواعدها، منذ توليه مهام المسئولية الأولى عن مصر، كما أرسل فى كلمته، عدة رسائل من أهمها توجيهه تحية احترام وتقدير للشعب المصري، الذي أكد الرئيس، أنه فى المرحلة الماضية، أثبت قدرته على الحفاظ على وطنة وتحقيق التنمية.

واستكمل، أن الرسالة الثانية كانت تأكيد الرئيس السيسى أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، جزءًا من خطة شاملة لبناء 30 مدينة جديدة، تعيد توزيع السكان فى البلاد، وتضيف قيمتها، التى تصل إلى مليارات إلى أصول الدولة المصرية.

أما الرسالة الثالثة التي وجهها الرئيس السيسي، فكانت تأكيده أن مصر تمكنت من مواجهة التحديات والأزمات العالمية بخطى واثقة، وكانت البداية مواجهة جائحة كورونا، ثم مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما ذكره «الشهابي».

رئيس حزب الجيل: كلمة السيسي تعبر عن الأحلام والآمال

وأشار إلى أن الرسالة الرابعة التى وجهها الرئيس، كانت تعبر عن الأحلام والآمال في توطين الصناعة، وجذب الاستثمارات المباشرة، وإعلان الرئيس أنها خطة الدولة للتنمية وهو ما يطمئن على المستقبل، فالصناعة تمكن مصر من الاستغناء عن الاستيراد ثم التصدير الى الخارج مما يقوى من قيمة الجنيه المصري.

وتابع ناجى الشهابي، أن الرسالة الخامسة والأخيرة التي وجهها الرئيس للشعب المصري، واستمعت إليها باهتمام شديد، كانت تأكيد الرئيس أن خطة الدولة والحكومة في المرحلة المقبلة، تهدف إلى تقليل الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية.

ولفت إلى أن العرض الذى قدمه وزير الإسكان عن مدينة المنصورة الجديدة كان رائعا، معبرًا عن الأحلام والآمال فى هذا النوع من المدن الذكية، الذي قد تحقق على أرض الواقع.