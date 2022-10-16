جامعة قناة السويس تُعلن عن وظائف خالية.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، في بيان، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية بالجامعة، موضحة التخصصات الشروط المطلوبة.

وذكرت الجامعة، أن الوظائف الشاغرة بالنسبة لـ4 وظائف قيادية بإدارة الجامعة ستكون في التخصصات التالية:

- مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

- مدير عام الخدمات الطبي.

- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

- مدير عام العلاقات الثقافية والعلمية.

المهارات الأساسية:

- القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

- اجتياز البرامج التدريبية اللازمة وفقاً لبطاقة وصف الوظيفة.

سنوات الخبرة:

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة بالنسبة للعاملين من خارج الجهاز الإداري بالدولة وفقاً لقرار معايير وتوصيف الوظائف رقم 35 لعام 2019م.

النوع:

- ذكر أو أنثي.

شروط المؤهل:

- مؤهل دراسي عالي مناسب.

المستندات المطلوبة:

وعلى راغبي التقدم لشغل الوظيفة المشار إليها ممن له الخبرة في هذا المجال وتتوافر لديهم القدرة القيادية والتأهيل العلمي والخبرة الزمنية استيفاء النماذج التالية:

- طلب شغل الوظيفة.

- البيانات الأساسية.

- نموذج مقترح التطوير، ويمكن الحصول عليها والطباعة على موقع الجامعة الإلكتروني من هنا eg.edu.scuegypt.

- بيان الحالة الوظيفية معتمد وموضح به التأهيل العلمي والمؤهلات التي تعلو البكالوريوس وتقارير كفاية الأداء عن السنوات السابقة، والخبرة النوعية والزمنية، والوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم، والدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها، والعلاوات التشجيعية، وخطابات الشكر والتقدير، والجزاءات الموقعة إن وجدت، وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها.

- عدد 12 صورة شخصية مقاس 4×6.

ـ عدد 12 صورة بطاقة ذات الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعوماً بالمستندات المؤيدة لذلك.

أما بالنسبة للمتقدمين من خارج الجامعة فالمستندات المطلوبة:

- صورة معتمدة من المؤهل الدراسي أو الأصل.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- الموقف من التجنيد.

تقديم الطلبات

- تُقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس جامعة قناة السويس مرفقاً بها المستندات سالفة الذكر من أصل + 8 نسخ من الأصل + CD واحد محمل عليها نموذج مقترح التطوير، على أن تُسلم باليد إلى الأمانة الفنية في موعد أقصاه شهر خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2022م.

- ويمكن الاطلاع على بطاقة الوصف والهيكل للوظيفية وطلب شغل الوظيفة والبيانات الأساسية ونموذج مقترح التطوير للوظيفة المعلن عنها والطباعة عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني من هنا eg.edu.scuegypt.