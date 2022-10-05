رئيس جامعة قناة السويس: لن يتم إنشاء كليات لها بديل في منطقة القناة

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إنّ الجامعة لن تستجيب لأي ضغوط لإنشاء كليات جديدة لها بديل آخر في جامعات أخرى قريبة من مدينة الإسماعيلية سواء في جامعة الزقازيق أو بورسعيد أو السويس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جامعة قناة السويس انبثقت عنها جامعتي السويس وبورسعيد وضمتا عددًا من الكليات المختلفة التي توفر أماكن وفرص لطلاب الإقليم.

كلية جديدة للعلاج الطبيعي

وأضاف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم تجهيز كلية العلاج الطبيعي بمقر جامعة قناة السويس القديمة، مشيرا إلى بدء الدراسة بالكلية، العام المقبل.

مبني جديد للعيادات الخارجي ومستشفى للأطفال

وقال مندور إن الدولة تنفق على التعليم لتوفير مستلزمات الجامعات وما يحتاجه الطلاب خلال الدراسة في الكليات المختلفة، وتابع أن جامعة قناة السويس بصدد افتتاح العيادات الخارجية لرفع العبء عن كاهل المواطنين في الإسماعيلية ومنطقة قناة السويس.

وأضاف أن العيادات الخارجية ستتضمن قاعات دراسية على أعلى مستوى مجهزة لطلاب كلية الطب بجامعة قناة السويس، لممارسة المهام العملية والتدريب فيها تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الطب بجامعة قناة السويس.

وقال إن الجامعة حصلت على موافقة بإنشاء مستشفى للأطفال بجوار كلية طب جامعة قناة السويس بعد تخصيص محافظ الإسماعيلية قطعة أرض لصالح المستشفى مشيرا إلى أن مستشفى للأطفال سيكون بداية لإنشاء أربع مستشفيات تخصصية في المنطقة.