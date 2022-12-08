دنيا سمير غانم تستعد لعمل درامي مكون من 15 حلقة في رمضان 2023

أعلنت دنيا سمير غانم خلال استضافتها ببرنامج et بالعربي مشاركتها في دراما رمضان 2023، بعمل فني مكون من 15 حلقة فقط.

وقالت دنيا سمير غانم: «هكون معاكو في رمضان القادم إن شاء الله من خلال عمل درامي مكون من 15 حلقة فقط، لأني مش هقدر أعمل أكتر من كده، ويا رب يعجبكوا إن شاء الله».

وعن العرض المسرحي «أنستونا» قالت دنيا: «الحمدلله رد فعل الجمهور في المسرح إحساس جديد لم أشعر به من قبل، وسعيدة إن العرض بدأ في مصر، وإن شاء الله يتم عرضه في الدول العربية».

ويعرض لدنيا سمير غانم حاليا مسرحية أنستونا بطولة بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.

ونال العرض المسرحي إشادات الجمهور والنقاد وعدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على مشاهدة العرض أبرزهم شيماء سيف وكريم فهمي وهشام ماجد وغيرهم.