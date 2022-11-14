باحث في الاقتصاد: مصر استبدلت خططها بالتنمية المستدامة وفق رؤية 2030

قال أحمد أبو علي الباحث الاقتصادي، إنّ مصر أسست على مدار 8 سنوات مضت لمرحلة جديدة في التنمية الاقتصادية، وتحديدًا التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو المفهوم الذي ظل لسنوات طويلة بعيدًا عن الواقع الاقتصادي المصري، ولم يكن هناك وعي بمفهوم المستدامة سواء على مستوى الأوساط الاقتصادية أو على مستوى المواطن العادي.

17 معيارًا لتحقيق الاستدامة

وأضاف «أبو علي»، خلال حوار ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التوجه الحقيقي للتنمية المستدامة من جانب الدولة المصرية ظهر عند وضع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وهي المرحلة الفاصلة بين تنفيذ الدولة المصرية لمشروعات التنمية بصورة عشوائية وغير منظمة قبل عام 2013، إلى تنفيذ رؤية واضحة محددة بمعايير محددة وهي 17 معيارًا تحقق الاستدامة من خلال عملية التنمية الاقتصادية.

التخطيط مكن مصر من الاهتمام بقطاعات جديدة

وأوضح الباحث الاقتصادي أن وضع مصر لرؤية واضحة جعلها تهتم بقطاعات جديدة لم يكن لها أي اهتمام من قبل مثل تمكين المرأة والتعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى الاهتمام بتنمية القرى الأكثر احتياجا ومكافحة الفقر، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية تشهد مرحلة جديدة نتيجة ما يمر به العالم الآن من تحديات عديدة كارتفاع معدلات التلوث والتغيرات المناخية، وهي مرحلة الانتقال من التبعية للثورة الصناعية إلى الاقتصاد الأخضر.