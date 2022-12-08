وظائف قيادية بجامعة جنوب الوادي.. الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور يوسف الغرباوي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية، بواقع 3 وظائف شاغرة.

وأوضحت الجامعة، في بيان، التخصصات والشروط المطلوبة، وذكرت أن الوظائف الشاغرة في المناصب القيادية الآتية:

أمين الجامعة المساعد.

أمين كلية التجارة.

مدير عام شئون التعليم.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية

استيفاء شروط شغل الوظيفة وفقاً لبطاقة الوصف.

المهارات الفنية

القدرة على القيادة والتوجيه.

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

إجادة إحدى اللغات الأجنبية المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عمله الوظيفي.

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري.

شروط المتقدمين

أن يكون الفرد حاصل على مؤهل عال مناسب.

المستندات المطلوبة

أصل و7 نسخ من الأوراق التالية:

بيان حالة وظيفية متضمناً المؤهلات العلمية والوظائف الإشرافية والقيادية، وتقارير الكفاية عن أخر ثلاث سنوات والشهادات والدورات التدريبية والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات إن وجدت.

بيان عن الإنجازات والإسهامات.

اقتراحات المتقدم لتطوير العمل بالوظيفة المتقدم لها والمعوقات التي تواجه الجامعة وطرق حلها والرؤية المستقبلية للجامعة.

شهادة icdl أو c3، أو ما يعادلهما أو المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية والإلمام بالحاسب الآلي.

تقديم الطلبات

على من يرغب في التقدم لشغل الوظائف الشاغرة التقدم بطلب على النموذج المُعد لذلك بالإدارة العامة للموارد البشرية، إدارة عمليات الموارد البشرية بجامعة جنوب الوادي، خلال الفترة من 6 ديسمبر 2022 حتى 5 يناير 2023.