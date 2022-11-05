محافظ قنا يشهد افتتاح الملتقى الفني العشرين في جامعة جنوب الوادي «صور»

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل انطلاق فعاليات الملتقى الفني العشرين لشباب الجامعات المصرية، الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي، خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشارك في الحفل 13 جامعة مصرية، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات ورؤساء الوفود والطلاب المشاركين من 13 جامعة مصرية.

أوضح محافظ قنا، أن انطلاق فعاليات الملتقى الفني العشرين، الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي تحت شعار «معا لإحياء الموسيقى العربية»، يعد وسيلة لإبراز المواهب الطلابية في الفنون والثقافة من مختلف الجامعات المصرية، والتي تتسم بالروح التنافسية الرائعة بين المواهب الطلابية المشاركة، مؤكدا على أهمية الفعاليات الفنية والأنشطة الطلابية التي تعد جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وغرس القيم الوطنية لدى أبنائنا الشباب من طلبة وطالبات الجامعات المصرية المشاركة.

محافظ قنا: الدولة تسعى جاهدة لخلق فرص عمل للخريجين

وأضاف «الداودي»، أن الدولة المصرية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، تسعى جاهدة لخلق وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة لشباب الجامعات من الخريجين من خلال، تمويل المشروعًات الصغيرًة والمتناهية الصغر، مما ساهم بشكل كبير في القضاء على معدلات البطالة وتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشى وتوفير مصدر دخل مستدام لخريجى الجامعات المصرية، لافتا إلى أن الجامعات تمثل عنصرا رئيسيا في تحقيق التنميــة الشـاملة لمجتمعاتها؛ وذلك من خلال أداء الجامعة لوظائفها الأساسية، واستثمار هذه الوظائف لتطوير مؤسسات المجتمع، وتلبية احتياجاته، والوصول إلى مخرجات جامعية على قدر كبير من التنافسية العالمية في طالبها وبحوثها وخدماتها، وتحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها المجتمع المعاصر.

ومن جانبه قال رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، لذا قامت الجامعة بإنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الملتقى الفني العشرين والذي يقام هذا العام تحت شعار «معا لإحياء الموسيقى العربية» وسوف تقام فعاليات الملتقى بالمسرح المكشوف بالجامعة، لافتا إلى أن الملتقى الفني هذا العام يُعَد ملمحا من ملامح التواصل والتكامل ومحورا لتبادل الخبرات وتناقل الرؤى في كافة المجالات بين الأشقاء في مختلف الجامعات المصرية، ومن هذا المنطلق تسعى جامعة جنوب الوادي جاهدة لاستضافة العديد من الأنشطة الطلابية المتنوعة على مدار العام الدراسي.