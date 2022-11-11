انتهاء إجراءات التسكين بالمدن الجامعية في جامعة جنوب الوادي وفحص جميع الالتماسات

أجرى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، زيارة تفقديه لمباني المدن الجامعية للطلاب رافقه خلالها الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين عام الجامعة عادل أحمد مصطفى.

المدن الجامعية

وأطمأن رئيس الجامعة من الطلاب على الوجبات المقدمة لهم والخدمات التي تقدمها المدن الجامعية للطلاب، وأعطى رئيس الجامعة توجيهاته بتلبية كافة طلبات طلاب المدن الجامعية وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال اقامتهم بالمدن الجامعية.

إجراءات تسكين طلاب المدن الجامعية

ومن جانبه أشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة إلى الانتهاء من إجراءات التسكين للطلاب والطالبات وفحص جميع الالتماسات المقدمة منهم وتسكين ما ينطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بالتسكين بالمدن الجامعية، مع تنفيذ توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بمراعاة الحالات الاجتماعية والظروف الخاصة للطلاب والطالبات في التسكين فورا بالمدن الجامعية. شهد الجولة عدد من مديري العموم.