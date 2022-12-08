«القاهرة الإخبارية»: استئناف نشاط موزعي الأدوية بتونس بعد أيام من الإضراب

قالت نسرين رمضاني، مراسلة «القاهرة الإخبارية» في تونس، إنّ استئناف نشاط موزعي الأدوية تصدر اليوم عناوين الصحف التونسية، بعدما أعلنوا بداية الأسبوع، إضرابهم عن العمل بسبب عدم إعفائهم من ضريبة خاصة، وهي خصم من المورد قبل بقية الضرائب التي تقتطع، وهذه الضريبة تعني كل الأنشطة التجارية في تونس.

وأضافت «رمضاني»، في رسالة على الهواء مع برنامج «صباح جديد» المذاع على «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية داليا أبو عميرة، أنّ موزعي الأدوية معافون من هذه الضريبة منذ عام 2006، وهذا العام لم تجدد المالية شهادة الإعفاء لهم، وهو ما دعاهم لتحركات احتجاجية.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أنّ موزعي الأدوية استأنفوا نشاطهم أمس بعدما أصدروا بيانًا قالوا فيه إن هناك انفراجًا وشبه توصل لحل مع وزارة المالية.

ونوهت بأن الإضراب سبّب ارتباكًا في تزويد الأدوية حتى إن عددًا من الصيدليات ونقابة الصيادلة أعلنت أن مخزونها من الأدوية لا يكفي إلا 3 أيام.

وذكرت أنه قبل يوم زار قيس سعيد، الرئيس التونسي، إحدى شركات تصنيع الأدوية وهي الأكبر في البلاد، وأعلن قرب التواصل لحل فيما يتعلق بهذه الأزمة.