«القاهرة الإخبارية» تستعرض أحوال الطقس في العواصم العربية والعالمية

استعرض برنامج «صباح جديد»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أحوال الطقس من العواصم العربية والعالمية، مشيرة إلى أن الطقس خريفي مائل للبرودة نهارا ومعتدل وسط اليوم ومائل للبرودة في أول الليل، وبادر في نهايته على أغلب الأنحاء.

وفي المملكة العربية السعودية، تتزايد فرص سقوط الأمطار وتشهد المملكة انخفاضا في درجات الحرارة وأجواءً غير مستقرة في أغلب المناطق، كما تسود الأردن أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق نهارا مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة شرق المملكة، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة على فترات في المناطق الشرقية والتي يصحبها الرعد أحيانا، ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وفي الليل، فإن الأجواء باردة في أغلب المناطق.

وذكرت مقدمة البرنامج، أن طقس العراق غائم جزئيا ويتشكل الضباب في بعض الأماكن ويزول تدريجيا خلال النهار مع فرص تساقط الأمطار الخفيفة، واستعرضت درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية، وجاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 24 الصغرى 14

القدس العظمى 18 الصغرى 8

الرياض العظمى 24 الصغرى 14

أبو ظبي العظمى 28 الصغرى 23

تونس العظمى 23 الصغرى 13

بكين العظمى 8 الصغرى -6

موسكو العظمى -5 الصغرى -8

لندن العظمى 6 الصغرى -3

روما العظمى 17 الصغرى 13

برلين العظمى 3 الصغرى -1