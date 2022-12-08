«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن أفيرو.. فينسيا البرتغال وسوق المأكولات البحرية

"بيوتها بُنيت على طراز فريد يعود إلى حقبة القرن التاسع عشر".. بهذه الكلمات سلّط برنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، الضوء على بلدة أفيرو البرتغالية التي يمتزج فيها جمال الطبيعة بالتصاميم المعمارية الساحرة.

مباني تتميز بالألوان والزخارف

واستعرض التقرير معالم «أفيرو»، التي تقع في مدينة أويرو، ويطلق عليها اسم فينسيا البرتغال، وتتميز مبانيها بالألوان والزخارف، وتطل على قنوات مائية تتصل ببعضها عبر سلسلة من الجسور، كما أنها سوق المأكولات البحرية.

تزينها قوارب تقليدية

وأظهر التقرير أن بلدة «أفيرو»، تزينها قوارب تقليدية تشبه تصميمات الجندول الإيطالي بألوان زاهية وتتميز بزخارف تصور مشاهد من تاريخ المدينة، وترسو القوارب في قلب المدينة على طول القناة المركزية.

وذكر التقرير، أن البلدة تشتهر بالمأكولات البحرية، حيث تعد من أفضل الأماكن لتذوق وجبات الأسماك المتنوعة التي تقدم كل ما يرضي أذواق السائحين والزوار، وتعد سوقًا للمأكولات البحرية ويعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر.

وتابع التقرير أن «أفيرو»، تمتلك عددًا من المتاحف التي تمنح الزائر فرصة لاكتشاف تاريخ وثقافة البلدة أبرزها متحف الفن الحديث، كما تتمتع أفيرو بالرمال الناعمة ورمال الشواطئ الكريستالية.