جامعة حلوان تعلن أسماء أمناء اللجان الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

أعلنت جامعة حلوان، أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين على مستوى الكليات في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022-2023 وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة راشد عصام مدير عام الإدارة، وأميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

قنديل: تحفيز الطلاب على المشاركة السياسية

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن انتخابات الاتحادات الطلابية تسهم في تحفيز الطلاب على المشاركة السياسية وتعزيز دورهم في الأعمال التطوعية والأنشطة الطلابية المختلفة، إلى جانب ترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المشاركة في هذه الانتخابات تعمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب عن أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022-2023، على أن يتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات اليوم، وانتخابات أمناء اللجان العليا ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة غدا الخميس.