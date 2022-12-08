تفاصيل يوم توظيفي مفتوح من الشباب والرياضة.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) عن تفاصيل يوم توظيفي مفتوح لشركة مطاعم بافلو برجر، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة مطاعم بافلو برجر، وفقا لما كشفته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل يوم توظيفي مفتوح

يقام اليوم التوظيفي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 13 و14 ديسمبر 2022 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساءً.

وتطلب الشركة شغل الوظائف الآتية:

1. عضو فريق – كرو مطعم (مؤهل متوسط – خبرة أو بدون خبرة)

2. خدمة عملاء – كول سنتر (شفت كامل للخرجين)

أماكن العمل:

عضو فريق (القاهرة - الجيزة - القاهرة الجديدة)

خدمة العملاء يستلمون العمل في فرع (مدينة نصر)

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

يشترط ألا يتجاوز الحد الأقصى للسن 35 سنة

تقديم موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق لشغل تلك الوظائف

الراتب حسب الخبرة لا يقل عن 3000 + الإضافي +الحافز الشهري

عدد ساعات العمل 9 ساعات

تأمينات طبية واجتماعية

فرص للترقي بعد 6 أشهر

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المذكور في ذلك الرابط.

كما يمكن التقديم من خلال الذهاب إلى 60 شارع عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع أعلى فوتبول كافيه وتقديم طلب للالتحاق بتلك الوظائف المعلن عنها يوم الثلاثاء و الأربعاء المقبلين من الساعة 11 ص إلى الساعة 4 مساءً.

ويمكن التقديم أيضا من خلال التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.