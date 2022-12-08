سر انتشار نزلات البرد بشكل كبير مؤخرا.. ونصائح لرفع كفاءة المناعة

يصاب جميعنا بنزلة البرد من وقت لآخر، وهناك أكثر من 200 نوع من الفيروسات تسبب الإصابة بالبرد، ويعد الفيروس «الأنفي» هو السبب الأكثر شيوعًا، وخلال الفترة الأخيرة، أصيب الكثيرون بنزلات برد حادة ربطها البعض بالفيروس المخلوي المنتشر بين الأطفال والبعض الآخر أرجعها إلى متحور جديد لـ«كورونا».

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بالقصر العيني، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ نزلات البرد المنتشرة هذه الأيام هي موسمية عادية، نظراً لأنه متبقي على حلول الشتاء نحو 10 أيام، موضحًا أن هذه هي الفترة الطبيعية للبرد والإنفلونزا، وتأخذ أشكالًا مختلفة من العطس والسعال والحرقان في الحلق والزكام بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة، ما يؤثر على خلايا الرئة وتسبب نهجان وكحة عنيفة، لكن تلك الأعراض تزول سريعًا.

نصائح لتجنب نزلات البرد

ونصح أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بالإكثار من تناول الخضار والفاكهة، بالإضافة إلى والبصل والثوم والجنزبيل، لتقوية جهاز المناعة، وتجنب الأماكن الزحمة وارتداء الكمامة، مشددًا على ضرورة ارتداء الملابس المناسبة: «إحنا بنعيش 4 فصول في اليوم الواحد، فلازم نلبس متوسط هدوم لا هي تحرر ولا تخلينا نبرد».

نزلات البرد والفيروس المخلوي

وبشأن علاقة دور البرد والفيروس المخلوي الذي انتشر بين الأطفال، أكد أن الأمر لا علاقة له بهذا الفيروس، ويصيب الصغار فقط نظرًا لعدم امتلاكهم مناعة ضده كونهم لم يصابوا به من قبل، أما الكبار فلديهم مناعة منه لأنهم أصيبوا به في فترات سابقة من حياتهم.

وهناك أنواع عديدة من الفيروسات التي تسبب الإنفلونزا، ومعظمها تهاجم الجهاز التنفسي بما في ذلك الرئتين والشعب الهوائية، والحلق والأنف ما يتسبب في الإصابة بأعراض الإنفلونزا الشديدة ومن أبرز أعراضها: