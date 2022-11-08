«الصحة» توضح الفرق بين نزلة البرد والإنفلونزا الموسمية.. السر في عدد الأيام

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسمي لها، عن الفرق بين نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، بالتزامن مع الخلط الذي حدث الفترة الحالية بسبب التقلبات الجوية وتغير الفصول، رغبة منها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن نزلة البرد هي فيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي وأعراضه تكون بسيطة، تتمثل في السعال والحمى والعطس وفقدان للشهية وسيلان فى الأنف، مشيرة الى أن نزلات البرد تستمر لمدة من يوم إلى يومين.

أعراض نزلات البرد

وتابعت وزارة الصحة والسكان بأن الإنفلونزا الموسمية، هي فيروس توجد له أنواع كثيرة ومنها ما يسبب حرارة شديدة وتكسير في الجسم، ورشح شديد، والتهاب في الحلق.

وتتضمن أعراض الإنفلونزا الموسمية، حمى شديدة، وشعور بالجفاف، والشعور بأوجاع وآلام في العضلات خاصة في الظهر والذراعين والساق والسعال ونوبات صداع، لافتة إلى أن الإصابة بالإنفلونزا الموسمية تظل ما لا يقل عن أسبوع مع الشخص.

أعراض الإنفلونزا الموسمية

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن معظم حالات البرد وحالات الإنفلونزا الموسمية تتحسن تلقائيا، لافتة إلى وجود بعض الحالات التى تستدعى الذهاب إلى الطبيب وهي عند التقيؤ بشكل مستمر، والمعاناة من صعوبة فى التنفس، والحمي الشديدة ولا تستجيب إلى خافض الحرارة، وفي حالة عدم التحسن خلال 48 ساعة .

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الذهاب الى مستشفيات الصدر والحميات في حال تدهور الحالة، مشيرة إلى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مدار الـ24 ساعة فى خدمة المواطنين، وهناك خطوط ساخنة للوزارة يمكن اللجوء إليها وتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها.