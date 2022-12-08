وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المدرسة الفائزة بمسابقة أفضل مكتبة على مستوى الجمهورية

كرّم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بمكتبه، اليوم الخميس، مدرسة دسوق الرسمية للغات، والتي فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة أفضل مكتبة.

ومثّل المدرسة في التكريم، سعيدة بدوي، مديرة مدرسة دسوق الرسمية للغات، ووليد الزيات، وكيل المدرسة، وأميرة السنوسي، أخصائي المكتبات بالمدرسة، حيث قدم وكيل الوزارة الشكر لهم علي الجهد المبذول للحصول على هذا المركز المتميز.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أهمية الدور الذي تلعبه المكتبة في غرس جذور الثقافة في الطلاب، والمشاركة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، وضرورة أن يكون أخصائي المكتبات مؤمن بدوره وتأثيره العظيم في تثقيف النشء وخلق جيل واع ومثقف.

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المبدع مهند جاويش

وفي سياق آخر، كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالب مهند أحمد جاويش، بمدرسة شهيد السلام الثانوية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والذي تميز ونبغ في الغناء والتمثيل المسرح.

وقال وكيل الوزارة، إن الطالب المُكرم لديه بالفعل موهبة تنبئ عن فنان متميز، كما امتدح والد ووالدة الطالب لاهتمامهما برعاية ودعم موهبته، لما لهما من ميول إبداعية في هذا المجال، حيث كلاهما عمل في مجال المسرح.

الفصل بين ممارسة الموهبة والدراسة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، ضرورة الفصل بين ممارسة الموهبة وإعطاء الدراسة حقها فلا تكون الموهبة معوقاً عن النبوغ والتفوق الدراسي.