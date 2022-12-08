5 أوراق يجب توافرها مع استمارة التقدم للامتحان 2022.. لا تنساها

يعد تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2022، أحد أكثر احتياجات الطلاب في الوقت الراهن بالتحديد من الصف الثالث الإعدادي حتى الثاني الثانوي، وهو الأمر الذي يهدف إلى تسهيل عملية تسجيل البيانات على الطلاب من أجل أداء الامتحان.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2022 في مدارس الإسكندرية، والأوراق المطلوبة توافرها معها، بالإضافة إلى موعد التسليم.

موعد تسليم استمارة التقدم للامتحان في مدارس الإسكندرية

وبحسب مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، فإنه سيتم تجميع استمارات الإعدادية والثانوية يوم الأربعاء 14 ديسمبر الجاري، في المدارس من الساعة الثامنة والنصف وعلى كل طالب الحضور، ومعه الاستمارة موقعة من ولي أمره في الصفحة الاخيرة ومعه التالي:

أوراق يجب توافرها مع استمارة التقدم للامتحان

- أصل إيصال البريد عن الاستمارة.

- صور إيصالات المصروفات.

- صورتين للطالب بخلفية بيضاء مطابقة لصورته على الاستمارة.

- صورة شهادة الميلاد «أي طبعه لا يشترط المائية».

- طابع دعم تعليمي قيمه 10 جنيهات.

فئات تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2022

وفتحت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الإمتحانات، وهي المتاحة حاليا لعملية التسجيل ومراجعة البيانات للصفوف التالية:

- الصف الثالث الإعدادي.

- الصف الأول الثانوي.

- الصف الثاني الثانوي.

خطوات تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2022

وتعد أولى خطوات تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2022 أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بك، وبعدها يتمكن من ملء الإستمارة وطباعتها.