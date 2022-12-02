«تعليم الإسكندرية» تنظم احتفالية «يوم التحدي» لذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، احتفالية «يوم التحدي» لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الإدارات التعليمية، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

الاحتفال بيوم التحدي لن يكون يومًا واحدًا

وقال الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية أن الاحتفال بيوم التحدي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن احتفال المدارس لن يكون يومًا واحدًا للتحدي، بل يكون عامًا بمشاركة ذوي الهمم في الأنشطة المختلفة في كافة المجالات.

يأتي ذلك في إطار توجه القيادة السياسية للاهتمام برعاية ذوي الهمم والقدرات الخاصة وإبراز إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية «قادرون باختلاف».

«أبو زيد»: الحكومة وضعت برنامجا للاهتمام بذوي الهمم

وأضاف «أبو زيد» خلال بيان مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن الحكومة وضعت برنامجًا طموحًا للاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة لتحسين أوضاعهم الصحية والتعليمية والمعيشية، وتم تجهيز العديد من غرف مصادر التعلم بالمدارس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، كما تم تدريب معلمي التربية الخاصة والفكرية والأخصائيين ومعلمي التعليم العام على التوعية، ببرامج الدمج وأنواع الإعاقات وكيفية التعامل مع ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع جامعة عين الشمس، وكلية رياض الأطفال في جامعة الإسكندرية.