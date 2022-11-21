تعليم الإسكندرية: إطلاق مبادرة «خضّرها وأحميها» للتوعية بمخاطر المناخ

قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المديرية دشنت مبادرة «خضرها وأحميها»، للتوعية بمخاطر تغير المناخ، في ظل اهتمام القياد السياسية بقضايا المناخ، واحتضان مصر لمؤتمر المناخ cop 27.

توعية الطلاب بمخاطر المناخ يساهم في توعية الأسر

وأضاف أبو زيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «dmc»، أن القيادة السياسية تهتم بقضايا المناخ ا حتى قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27، من خلال إطلاق العديد من المبادرات بينها التشجير، وهو ما دفعه للمشاركة بإطلاق المبادرة.

مبادرات متعددة بمدارس الإسكندرية للحفاظ على البيئة

وكشف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن إطلاق العديد من المبادرات بهدف الحفاظ على البيئة ضمن استراتيجية واضحة لمحافظة الاسكندرية، فبالإضافة إلى مبادرة «خضرها واحميها»، هناك مبادرات أخرى مثل «أتحضر للأخضر»، و«مدرسة صديقة للبيئة»، لافتًا إلى عقد المديرية لقاءات تحضيرية للمبادرة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجامعة الإسكندرية والمتخصصين والخبراء بمجال البيئة.