رئيس أزهرية كفر الشيخ يتابع سير العمل الدراسي بمعاهد الفترة المسائية

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير العمل الدراسي بمعاهد الفترة المسائية بإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، وذلك عقب ظهر اليوم الخميس، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل الدراسي بها.

رئيس المنطقة يُشيد بنسب الحضور الطلابي خلال الفترة المسائية

وقد تفقد رئيس المنطقة، معاهد متبول الإعدادي، ومجمع معاهد أحمد غلوش الإعدادي والثانوي بنين، للوقوف على مدى انتظام العمل بهذه المعاهد، مشيداً بنسب الحضور الطلابي، وتواجد هيئة التدريس بهذه المعاهد.

الدراسة تسير بشكل منتظم ومستقر خلال الفترة المسائية

وأشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بأنه تابع الالتزام بشرح المناهج حسب الخطط الزمنية المقررة لها، كما تفقد حجر المعامل والمكتبات، موضحاً بأن الدراسة تسير بشكل منتظم ومستقر بهذه المعاهد التي تفقدها مساء اليوم، وبنهاية جولته طالب قادة هذه المعاهد بتدارك كل ماتم ملاحظاته خلال الزيارة.

تكثيف الزيارات الميدانية على جميع معاهد المنطقة

وأكد رئيس المنطقة، علي تكثيف الزيارات الميدانية على جميع معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة سير العملية التعليمية من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، للوقوف على الإيجابيات والمعوقات، ورصدها للبحث والمناقشة، للعمل على حلها على الفور.