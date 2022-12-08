محافظ جنوب سيناء: نرصد أي مخالفة بناء جديدة حتى لو كانت طوبة واحدة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة لن تسمح بالتعدي على أرضها أو البناء بطرق غير شرعية، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد في لقاءاته مع المحافظين على ضرورة إزالة أي حالات تعد في المهد، وتحرير محضر للشخص المخالف.

وقال «فودة» في تصريح لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن رئيس المدينة مسئول عن أي حالات إزالة أمام القانون، ولابد من المرور على الأحياء باستمرار لأن أداة المتغيرات المكانية ترصد أي مخالفة بناء جديدة لو كانت «طوبه واحدة».

تنفيذ 97% من قرارات الإزالة

وشدد على أن هناك تعليمات واضحة للقيادات التنفيذية بالمحافظة بشأن التعديات على أراضي الدولة أو البناء بدون ترخيص؛ مشيرًا إلى تنفيذ ما يقرب من 97%؜ من حالات الإزالة على مستوى كل المدن.

تكريم عدد من رؤساء المدن

وتابع أنه كرم رؤساء المدن الذين نفذوا 100% من قرارات الإزالة بالمدن، مشددًا على ضرورة رصد وإزالة أي حالات في أي مكان، وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين مهما كان منصبه.

قال اللواء خالد فودة ان إدارة المتغيرات المكانية مسئوليتها تحديد المكان المخالف، ويجري اخطار كافة الجهات المعنية بالمدينة، من ثم يقوم مجلس المدينة بالقيام بحملة الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأشار الى أن مدينتي أبورديس أبوزنيمة حققتا نسبة 100%؜ من قرارات الإزالة ثم الطور ثم رأس سدر وشرم الشيخ وطابا ثم نويبع ودهب وسانت كاترين.