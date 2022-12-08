بلينكن يشيد بجهود الإفراج عن لاعبة أمريكية من الاعتقال الروسي

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بعملية إطلاق سراح لاعبة الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية الأمريكية، بريتني جرينر، من الاحتجاز الروسي.

جهود لإخراج المعتقلين

وأكد بلينكن، في بيان أوردته شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية ستواصل بذل الجهود لإعادة بول ويلان بالإضافة إلى محتجزين آخرين إلى الولايات المتحدة، معربًا عن امتنانه لفريق وزارة الخارجية الأمريكية وللزملاء في الحكومة الذين عملوا «بدأب» على حسب وصفه لضمان إطلاق سراح اللاعبة الأمريكية.

عملية تبادل السجناء في الإمارات

وأعرب بلينكن عن تقديره للشركاء الذين ساعدوا في تحقيق تلك النتيجة، من بينهم «الأصدقاء الإماراتيين» على حسب تعبيره، الذين ساعدوا في عملية النقل التي تمت اليوم، في إشارة منه إلى عملية تبادل السجناء التي جرت في الإمارات العربية المتحدة.

جهود مستمرة للإفراج عن المعتقل

وأوضح: «على الرغم من الجهود المستمرة المبذولة، إلا أن الحكومة الروسية لم تكن مستعدة بعد لوضع نهاية طال انتظارها للاحتجاز غير المشروع لويلان»، معربًا عن أمنيته لو أن بلاده تمكنت من إعادة ويلان إلى الوطن اليوم على نفس متن الطائرة التي تحمل بريتني.

المواطن الأمريكي المعتقل

تجدر الإشارة إلى أن ويلان مواطن أمريكي وأيرلندي وبريطاني وكندي، من مشاة البحرية الأمريكية سابقا، اعتقلته السلطات الروسية في فندق بالعاصمة الروسية موسكو خلال شهر ديسمبر عام 2018 على خلفية مزاعم تتعلق بتورطه في عملية استخباراتية، كما أنه حُكم عليه بالسجن لمدة 16 عامًا بتهمة التجسس، الأمر الذي ينفيه ويلان بشدة.