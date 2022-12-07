مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو: الغرب يسعى لتشويه صورة روسيا

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن المراقبين في روسيا يؤكدون أن بلادهم دائمًا تتعرض للاتهامات من الدول الغربية وأمريكا بأنها تتدخل في شأنهم الداخلي، موضحًا أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين أعلن عدم تدخل روسيا في أي شأن داخلي لأي دولة، والهدف من وراء تلك الاتهامات تشويه صورة بلاده أمام الرأي العام الدولي.

فرض العقوبات على الاقتصاد الروسي

وأضاف «مشيك» أن بعض المراقبين يطالبون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ خطوات جادة ضد الأوروبيين لما يفعلونه من محاولات للإضرار بالاقتصاد الروسي.

تصدير الطاقة للغرب بأسعار رخيصة

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ألمانيا اتخذت خطوة ضد روسيا وشاركت أمريكا في فرض العقوبات على الاقتصاد الروسي، رغم أن موسكو كانت تعطي الطاقة للغرب بأسعار رخيصة ومنها برلين التي شهدت تطورًا صناعيًا ضخمًا بسبب قلة تكلفة الطاقة.