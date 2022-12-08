روسيا: توقف مؤقت لمحادثات الاستقرار الاستراتيجي مع أمريكا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، إن المحادثات الروسية الأمريكية بشأن الاستقرار الاستراتيجي توقفت لكنها لم تلغ.

ريابكوف: تم إيقاف المحادثات مؤقتا

وأضاف ريابكوف، في تصريح صحفي، حسبما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية: «أعتقد أن هذه وجهة نظر صحيحة، لقد تم إيقاف المحادثات مؤقتا، ولم يتم إلغاؤها، لقد أجلنا اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية بشأن معاهدة ستارت الجديدة، ولم نلغها».

تأجيل اجتماع معاهدة ستارت الجديدة

وتابع: «قرار تأجيل الاجتماع بشأن معاهدة ستارت الجديدة كان صعبا، لقد كان قرارا صعبا، لقد كان قرارا سياسيا، لقد قيل أكثر من مرة أن الوضع مع مشاركة الولايات المتحدة الأعمق والأكثر خطورة في التطورات في أوكرانيا وحولها قد أثر بشكل مباشر على قرارنا فيما إذا كان هذا الاجتماع سيكون منظم في الوقت الحالي، وكانت النتيجة سلبية، إنه ليس الوقت المناسب للقاء بهذا الشكل».

استعداد لاستئناف الحوار مع أمريكا

وشدد على أن روسيا لا تنظر في إمكانية الحصول على تنازلات أحادية الجانب في حوار الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، لكنها مستعدة لاستئناف هذا الحوار على أساس عادل ومتوازن، قائلا: «عندما يكون الأمريكيون مستعدون لاستئناف حوار الاستقرار الاستراتيجي، سنكون مستعدين نعلم أنها لن تكون مهمة سهلة مع استمرار الحوار مع الصعوبات، والآن يمكن أن يكون هناك بعض العناصر الإضافية في موقف الولايات المتحدة، التي لن تكون موضع ترحيب بالنسبة لنا، ولكن بعد كل شيء، الأمر متروك لهم».