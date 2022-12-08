افتتاح 4 بوابات جديدة بمعبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا

أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم الخميس، افتتاح أربع بوابات جديدة بمعبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن افتتاح البوابات الأربع الجديدة يأتي في إطار الاتفاق بين وزير النقل ربيع المجيدي ووزير المواصلات بالحكومة الوطنية الليبية محمد سالم الشهوبي، والمنبثق عن عدة جلسات عمل جمعتهما سابقا، بهدف تطوير المعبر بما يحقق الانسيابية في عمليات حركة وعبور المسافرين والبضائع، وتوفير خدمات أفضل للمسافرين من البلدين وتعزيز عنصري الأمن والسلامة.

استكمال برامج التهيئة المشتركة بين الدولتين

وأضاف البيان أن البوابات الأربع الجديدة تأتي كذلك في إطار استكمال برامج التهيئة المشتركة لمعبر رأس جدير بين تونس وليبيا، وحتى يكون معبرًا متكامل الخدمات طبقًا للمواصفات العالمية.

تطوير جميع المعابر بين تونس وليبيا

وأشار البيان إلى أن الوزارة تحرص على تطوير كل معابرها الحدودية البرية وفق المخطط الوطني للنقل حتى عام 2040، وتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل واللوجستيات، وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات وضمان استدامتها، والرفع من مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل.