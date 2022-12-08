واشنطن تدعم تطلعات شعب تونس في حكومة ديمقراطية شفافة

أعرب مسؤولون أمريكيون عن دعمهم لتطلعات الشعب التونسي في حكومة ديمقراطية شفافة تخضع للمساءلة، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التونسية المقررة في 17 ديسمبر الجاري.

بيان للسفارة الأمريكية في تونس

جاء ذلك في بيان لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس اليوم حول زيارة وفد أمريكي لتونس، أمس الأربعاء، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة الحكومة نجلاء رمضان، ووزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزيرة المالية سهام البوغديري، حول عدد من المسائل الثنائية والإقليمية والعالمية .

تعميق العلاقات بين البلدين

وأضافت السفارة - في بيانها اليوم الخميس- أن الجانبين الأمريكي والتونسي رحبا بالقمة الأمريكية الإفريقية المقررة في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري بواشنطن، والتي سيشارك فيها الرئيس قيس سعيد .

وتابع البيان أن الوفد الأمريكي شدد خلال هذه اللقاءات على عراقة الشراكة الثنائية التي تجمع الولايات المتحدة وتونس، وعلى فرص تعزيزها خلال العام المقبل، بما في ذلك مجالات الأمن الثنائي والتعاون في مكافحة الإرهاب، فضلا عن استمرار دعم الولايات المتحدة لتحسين مناخ الاستثمار في تونس من خلال المساهمة في مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي .

وفد أمريكي يزور تونس

الوفد الأمريكي ضم نائب مساعد الرئيس الأمريكي منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى، ومدير مجلس الأمن القومي لشمال إفريقيا جيريمي بيرندت.