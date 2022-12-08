الصحة الفلسطينية: مقتل شخص وإصابة 3 برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم في بيان لها، أنه تم قتل شخص وإصابة 3 برصاص الجيش الإسرائيلي شمال غرب رام الله، بحسب خبر عاجل نقلته قناة العربية.

بيان منظمة التعاون الإسلامي

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت منظمة التعاون الإسلامي بيانا تدين فيها العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين واغتيال ثلاثة فلسطينيين، إلى جانب اعتدائها على الحرم الإبراهيمي والمدارس والممتلكات الفلسطينية العامة، مطالبين بوضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية.