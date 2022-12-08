رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الصحة الفلسطينية: مقتل شخص وإصابة 3 برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

كتب:

عمرو حسني
06:47 م | الخميس 08 ديسمبر 2022
وزارة الصحة الفلسطينية

وزارة الصحة الفلسطينية

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم في بيان لها، أنه تم قتل شخص وإصابة 3 برصاص الجيش الإسرائيلي شمال غرب رام الله، بحسب خبر عاجل نقلته قناة العربية.

بيان منظمة التعاون الإسلامي

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت منظمة التعاون الإسلامي بيانا تدين فيها العدوان  الإسرائيلي على مخيم جنين واغتيال ثلاثة فلسطينيين، إلى جانب اعتدائها على الحرم الإبراهيمي والمدارس والممتلكات الفلسطينية العامة، مطالبين بوضع حدا للاعتداءات الإسرائيلية.

اقرأ المزيد:

«الصحة الفلسطينية»: مصر حاضنة لحقوق شعبنا في كل الأزمات عبر التاريخ

الصحة الفلسطينية: 48 ساعة تفصلنا عن تعطل الخدمات الصحية

الصحة الفلسطينية: 13 شهيدا و114 مصابا ضحايا عدوان الاحتلال على غزة

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد مصابي القصف الإسرائيلي على غزة إلى 65 جريحا
بقلم عمرو حسني