17 مدينة ضمن قائمة الأكثر برودة في طقس غدا الجمعة.. بينها المنيا والعلمين

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن 17 منطقة هي الأكثر برودة في الجمهورية، من إجمالي 45 مدينة، حيث تنخفض الحرارة فيها لأقل من 12 درجة مئوية.

المدن الأكثر برودة

وذكر البيان أن الـ17 مدينة الأكثر برودة خلال طقس الغد الجمعة، هي كالتالي: الإسماعيلية 24 العظمى والصغرى 12 درجة مئوية، العملين الجديدة 24 العظمى والصغرى 12، السلوم 23 العظمى والصغرى 9، سيوة العظمى 22 والصغرى 9، العريش 22 العظمى والصغرى 12، الطور 25 العظمى والصغرى 12، سانت كاترين العظمى 18 أما الصغرى 5، نخل العظمى 21 والصغرى 5، بني سويف العظمى 25 والصغرى 12، المنيا العظمى 26 والصغرى 9، أسيوط العظمى 25 والصغرى 9، سوهاج العظمى 25 والصغرى 10، قنا العظمى 27 والصغرى 10، الأقصر العظمى 28 والصغرى 9، أسوان العظمى 27 والصغرى 12، الوادي الجديد العظمى 27 والصغرى 10 أبو سمبل العظمى 26 والصغرى 12.

نصيحة للمواطنين

ونصحت الأرصاد في مثل تلك الأجواء الباردة بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل الأخيرة.