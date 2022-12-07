16 مدينة في قائمة الأكثر برودة بمصر غدا الخميس.. اعرف درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن 16 مدينة ستكون هي الأبرد في طقس غدا الخميس، وذلك وفقا للقياسات التي أجراها الخبراء على المدن المصرية.

وقال بيان الأرصاد الجوية، إن التوقعات تشير إلى أن 16 مدينة سوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين 5 و12 درجة مئوية.

المدن الأكثر برودة غداً الخميس

وكشفت الهيئة أن المدن الأكثر برودة، هي:

سانت كاترين: العظمى 19 والصغرى 5

قنا: العظمى 26 والصغرى 11

سوهاج: العظمى 25 الصغرى 11

الأقصر: العظمى 25 والصغرى 12

أبو سمبل: العظمى 26 والصغرى 12

الوادي الجديد: العظمى 25 والصغرى 11

أسيوط: العظمى 25 والصغرى 9

المنيا: العظمى 24 والصغرى 10

بني سويف: العظمى 24 والصغرى 12

العلمين الجديدة: العظمى 23 والصغرى 12

مرسى مطروح: العظمى 24 والصغرى 12.

السلوم: العظمى 25 والصغرى 11.

سيوة: العظمى 24 والصغرى 10

العريش: العظمى 22 والصغرى 12

نخل: العظمى 22 والصغرى 6.

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

ونصحت الهيئة المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية، خاصة في ساعات الليل، التي تشهد انخفاض درجات الحرارة لأدنى معدلاتها خلال اليوم.