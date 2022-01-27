خريطة المناطق الأكثر برودة في مصر.. منها واحدة تصل لـ3 تحت الصفر

حالة من الخوف الشديد سيطرت على بعض المواطنين، من استمرار الأجواء الباردة التي صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورياح نشطة، ساعدت على تقليل الإحساس بدرجات الحرارة، فرغم اخفاضها بشكل كلحوظ، إلا أنّ الرياح كان لها تأثير قوي في الشعورة بالبرودة القاسية.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، والتي تصل إلى 3 درجات تحت الصفر في سانت كاترين، ما جعل المواطنين يتساءلون عن الأماكن الأكثر برودة، حتى يتخذون حذرهم بالالتزام بالتدفئة الجيدة.

خريطة المناطق الأكثر برودة

وأضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، خريطة المناطق الأكثر برودة اليوم، إذ تعد مدينة سانت كاترين الأكثر برودة اليوم، وتسجل درجات الحرارة بها 3 تحت الصفر للصغرى، و5 لدرجة الحرارة العظمى، ويأتي بعدها عدة مناطق أخرى مثل سيوة، حيث تسجل الصغرى 3 والعظمى 14.

كما سجلت محافظة المنيا 3 لدرجة الحرارة الصغرى و 14 للعظمى، بينما سجلت أسيوط 3 للصغرى و 14 للعظمى، وتسجل درجة الحرارة الصغرى قيمة 4 درجات مئوية في عدد من المناطق وتشمل «الفيوم، بني سويف، وسوهاج».

وبالنسبة لدرجة حرارة القاهرة، فالصغرى تسجل 6 درجات مئوية، بينما تسجل العظمى 15 درجة مئوية، كما سجلت الإسكندرية 9 لدرجة الحرارة الصغرى والعظمى 15 ايضا، وبالنسبة لطنطا وشبين الكوم ودمنهور، فسجلت درجة الحرارة الصغرة 7 درجات مئوية.

برودة وصقيع

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنّ الأنحاء كافة تتعرض لبرودة شديدة وصقيع في الساعات المتأخرة من الليل، لذلك حرصت على توجيه نصيحتها للمواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في ساعات النهار وساعات الليل.