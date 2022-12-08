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متطوعة في جمعية رسالة لـ«الحياة»: 9 سنوات من التطوع أكسبتني الخبرة

كتب:

محمد أيمن سالم
06:35 م | الخميس 08 ديسمبر 2022
الحياة

الحياة

قالت عائشة إيهاب، إحدى المتطوعات في جمعية رسالة، إنها تشارك في يوم التحدي للاحتفال بذوي الهمم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن فعاليات اليوم تضمنت احتفالا بذوي الهمم وتشجيعهم على مواصة الحياة والتغلب على الصعوبات.

 

التطوع منذ 9 سنوات

وأوضحت في لقائها ببرنامج «أهل بلدنا» على قناة «الحياة»، أنها بدأت التطوع منذ 9 سنوات، «مكنش عندي خبرة ولكن مع التجربة فضلت انى اكمل في العمل التطوعي اللي أكسبني خبرة كبيرة وشعور بالرضا لأني بساعد اللي حواليا وبساهم في حل مشكلاتهم.

القيادة واتخاذ القرار 

وأشارت عائشة إيهاب إلى إن التطوع غير من شخصيتها وعلمها القيادة واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية وحل المشكلات وتبنى القضايا المجتمعية وطرح الحلول لها، لافتة إلى أن دراستها في كلية التجارة لم تعيق تطوعها بل تمكنت من تحقيق رسالتها في التطوع بجانب دراستها.

وعن طموحها، قالت إنها تتمنى الوصول لمناطق جغرافية أكبر وتبني مشكلات أكبر من مشاكل المواطنين.

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