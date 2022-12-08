قناة الحياة تنشر فيديو عن مجمع مواقف «الشيخ عامر» بأسوان: يستوعب 130 سيارة

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن استمرار العمل في مشروع إنشاء مجمع مواقف «الشيخ عامر» لسيارات الأجرة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز إدفو على مساحة 4 آلاف متر مربع ويستوعب 130 سيارة أجرة.

وكان ناجح مصطفى معاون محافظ أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قال إن محافظة أسوان تعيش أزهى عصورها، خاصةً في ظل وجود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تُنفذ في مراكز أسوان الـ5، متمثلةً في 39 وحدة محلية في 116 قرية في 380 كفرا ونجعا، ويوجد نحو 400 مشروع تم الانتهاء منه بشكل كامل، بتكلفة تفوق الـ4 ملايين جنيه.

وأضاف معاون محافظ أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال تصريحات تليفزيونية، أنه جار العمل في باقي المشروعات، المتمثلة في مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب ووحدات الإسعاف والكهرباء والكباري والمجمعات الزراعية والمجمعات الصناعية والتضامن الاجتماعي والأسواق والمواقف ووحدات الإطفاء والأبنية التعليمية والمدارس والصرف الصحي ومياه الشرب.