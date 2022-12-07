مدير قنوات فينيكس الصينية لـ«الحياة»: بكين تحاول إيجاد مزيد من الأصدقاء العرب

قال جاي تساهو، مدير مكتب شبكة قنوات فينيكس الصينية في لندن، إن زيارة الرئيس الصيني للمنطقة العربية معناه أن الصين تحاول إيجاد مزيد من الأصدقاء وتوطيد العلاقات مع الأصدقاء القدامى.

وأضاف خلال لقاء خاص أجراه الإعلامي محمد شردي، وأذيع ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»: «لأول مرة أزور دولة عربية وأغطي حدث بهذا الحجم، وهو شيء مهم للغاية، كما أن الاقتصاد الصيني يزداد في النمو، والعرب لديهم علاقات قوية مع الصين، كما يلاحظ الاهتمام بهذا الاقتصاد وهذه العلاقات».

وتابع: «المملكة العربية السعودية تعتمد اقتصادياتها بالكامل على تصدير الطاقة والبترول، والعلاقات ما بين الصين والسعودية معظمها في هذا القطاع، وبسبب الفكر الجديد في المملكة العربية السعودية فهناك نظرة إلى تعاون مختلف بين الصين والمملكة العربية السعودية نحو التقدم في علاقات أخرى كثيرة».