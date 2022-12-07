مدير «فينيكس الصينية» لقناة الحياة: العلاقات بين بكين والدول العربية قوية

قال جاي تساهو، مدير مكتب شبكة قنوات فينيكس الصينية في لندن، إن الفرص الجديدة تأتي بعد جائحة كورونا والأزمات السياسية العالمية، لذلك فالعالم كله يتحرك للأمام بشكل مختلف.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «الصين جاءت إلى المنطقة العربية لتقول إننا جميعا سنجلس ونتناقش وهذا دليل على قوة العلاقات التي بنيت خلال السنوات الأخيرة بين بكين والدول العربية»، مؤكدا أن الصين تحاول إيجاد المزيد من الأصدقاء العرب وتوطيد العلاقة معهم.

دعم الاقتصادات المختلفة

وتابع: «صنعنا علاقات وتواصلا مختلفا مؤخرا على الصعيدين التجاري والصناعي بغض النظر عن حجم الدولة وثروتها، وأرى أن الصين ترغب في أن تقول للأصدقاء إننا واثقون من التقدم، وواثقون من قدرتنا على دعم الاقتصادات المختلفة، ونريد أن نتوسع بشكل كبير وآمن، ويجب أن يجري هذا بالتوافق بين كل الأطراف».