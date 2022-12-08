بيان «سعودي إماراتي» حول تبادل الأسرى بين أمريكا وروسيا في أبو ظبي

أصدرت دولتي الإمارات والسعودية، بيانا تعلق فيه على تبادل الأسرى بين دولتي أمريكا وروسيا بواسطة خليجية، وقالت إن نجاح وساطة تبادل السجناء، تعكس علاقات الصداقة مع أمريكا وروسيا.

عملية التبادل تمت في مطار أبو ظبي

وأشار البيان الذي نقلته قناة العربية السعودية الإخبارية، أن وصول الأمريكية جراينر عبر طائرة خاصة من موسكو إلى أبو ظبي، مضيفا: «عملية تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن تمت عبر مطار أبو ظبي».

نجاح وساطة تبادل السجناء

وتابع البيان: «نشكر حكومتي أمريكا وروسيا، لتعاونهما لإنجاح وساطة تبادل السجناء، والآن الأمريكية جراينر والروسي بوت، في طريقهما لبلديهما».