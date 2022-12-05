رئيس الإمارات يصل العاصمة القطرية في زيارة رسمية

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى الدوحة، اليوم، في زيارة رسمية وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الإمارات لدى وصوله مطار حمد الدولي، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ويرافق رئيس الإمارات في زيارته لقطر، طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وحمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

أمير قطر يستقبل الشيخ محمد بن زايد

كما كان في استقبال رئيس الإمارات، جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وسعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس الإمارات لدى وصوله إلى الديوان الأميري حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية، بعدها توجه رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى المنصة الرئيسة حيث عُزف السلام الوطني لكل من الإمارات وقطر، ثم تفقد رئيس الإمارات حرس الشرف الذي اصطف للتحية.