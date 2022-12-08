بالأسماء.. إصابة 7 عاملات زراعة في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف 

أصيبت 7 عاملات زراعة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «قرية بدهل - سمسطا» الزراعي، أمام قرية الشماشرجي جنوب غربي محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة على طريق فرعي في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق «قرية بدهل - سمسطا» الزراعي أمام قرية الشماشرجي، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

4 سيارات لنقل المصابات إلى مستشفى سمسطا المركزي

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابات هن هند حافظ محمد، 45 سنة، ومبروكة محمد طه، 45 سنة، ورسمة عبدالنبي عويس، 40 سنة، وفاطمة طه محمد، 25 سنة، ولمياء معوض شريف، 19 سنة، مصابات بكدمات وسحجات، ومهجة ربيع عبدالنبي، 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، وصابرين ياسر مختار، 18 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابات في الحادث

تم نقل المصابات إلي قسم الاستقبال في مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية لهن، ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة بمتابعة تقديم العلاج اللازم للمصابات داخل مستشفى سمسطا المركزي ومتابعة حالتهن الصحية حتى التماثل للشفاء والخروج من المستشفى.