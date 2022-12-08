المدن الجامعية: لم نسجل حالات إصابة بكورونا وجميع الطلاب مطعمون باللقاحات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، عدم رصد أي مشاكل في المدن الجامعية من قبل الطلاب، وأن هناك متابعة لحظية ومستمرة لكافة إجراءات وقواعد التسكين وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحين أن جميع الطلاب المقيمين مطعمون بلقاح كورونا.

الإجراءات الاحترازية في المدن الجامعية

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الإقامة في المدن الجامعية بنين وبنات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد مشاكل، لافتا إلى عدم تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا بين الطلاب المقيمين في المدن الجامعية، موضحاً أن جميع الطلاب المقيمين في المدن مطعمون بلقاح كورونا، منوهاً بأن هناك التزاما تاما بكافة ضوابط الأعلى للجامعات فيما يتعلق بإجراءات تسكين الطلاب.

جميع الطلاب بالمدن الجامعية مطعمون بلقاح كورونا

ومن جانبه، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن الإقامة في المدن الجامعية مدعومة ولا تقارن المصاريف بحجم الخدمة المقدمة، لافتا إلى أن جميع الطلاب بالمدن الجامعية مطعمون بلقاح كورونا، منوها بأنه لم يتم رصد اي مشكلات بشأنها حتى الآن.