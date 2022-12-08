إصابة 14 عاملا في انقلاب ميكروباص على طريق «السخنة- القطامية»

أصيب 14عاملا اليوم الخميس، بإصابات مختلفة نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم إلى مقر عملهم، أمام شركة السويس للأسمنت بطريق العين السخنة القطامية، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتقلي العلاج اللازم.

بلاغ بالحادث

وتلقى مرفق إسعاف محافظة السويس، بلاغاً من قائدي السيارات على الطريق السخنة القطامية اتجاه السويس، بفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، كانت تقل عمال إحدى الشركات أمام شركة السويس للأسمنت.

وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق إسعاف السويس، سيارات الإسعاف المتمركزة على طريق القطامية والعين السخنة، لإجراء التامين الطبي للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، بأن قسم الطوائ في المستشفى، استقبل 14 مصابًا نتيجة انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة القطامية صباح اليوم الخميس، وتم إجراء الفحوصات اللازمة، لافتًا إلى أن معظم الإصابات كسور وجروح وسحجات.