المركز القومي للبحوث يدشن وحدة الخدمات الاقتصادية والتسويقية لدعم المستثمرين

أعلن المركز القومي للبحوث، تأسيس وحدة الخدمات الاقتصادية، في مجالات التسويق ودراسات الجدوى، وحل المشكلات الفنية، وتقديم الدعم الفني والاستشارات الاقتصادية.

وتأسست الوحدة برئاسة أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتورة أحلام أحمد حسن بمعهد البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث، بجانب نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجالات مختلفة.

تقديم حلول للمشكلات الفنية وتقديم الدعم الفني

وتم إنشاء هذه الوحدة في إطار التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة على أسس اقتصادية وعلمية، وذلك بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات سواء للمزارعين على نطاق محدود أو المستثمرين على نطاق واسع.

وتقدم الوحدة الخدمات الاقتصادية التسويقية للمنتجين الزراعيين، ودراسات جدوى معتمدة من المركز على يد نخبة من المتخصصين، لأصحاب المشروعات، كذلك تقديم حلول للمشكلات الفنية وتقديم الدعم الفني والاستشارات الاقتصادية للمشروعات القائمة بالفعل أو المتعثرة، ودعم المنتجين الزراعيين والمستثمرين وربطهم بسوق العمل من خلال معارض أو أسواق جملة وذلك لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

إنشاء وحدة منصة لربط الجانب العملي بالعلماء في المركز

كما تستهدف الوحدة بأن تكون حلقة وصل بين المنتجين والمركز بتلقي طلباتهم ومشكلاتهم وعرضها على المتخصصين والرجوع لهم بالحلول والتوصيات، وذلك انطلاقاً من رؤية واستراتيجية المركز القومي للبحوث وهو تعظيم دور المركز من خلال استغلال الإمكانيات والكوادر العلمية في كافة التخصصات في خدمة المجتمع، وتطوير بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة القائم بالفعل، وتلقي شكاوى المزارعين والمستثمرين وتقديمها للجهات المعنية لحلها.

وتعد الوحدة منصة لربط الجانب العملي بالعلماء في المركز، والمساهمة في حل مشاكل المزارعين والمنتجين لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة العائد الاقتصادي لهم ورفع مستوى معيشتهم وأيضا زيادة الصادرات الزراعية والناتج المحلى الذي ينعكس على الدخل القومي.