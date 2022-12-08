الاتحاد الأوروبي يعلن انضمام كرواتيا لاتفاقية شنجن الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، انضمام دولة كرواتيا للاستفادة من نظام «شنجن» الذي يتيح التحرك بين الدول الأوروبية دون جواز سفر أو التفتيش الدقيق على الحدود، بعد اجتماع اليوم، على أن يطبق هذا الأمر من بداية شهر يناير المقبل.

النمسا تمنع بلغاريا ورومانيا من دخول شنجن

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي الذي نقلته قناة العربية السعودية مساء اليوم، إلى أن دولة النمسا منع حصول دولتي بلغاريا ورومانيا لاتفاقية شنجن في الوقت الذي صوتت هولندا لدعم انضمام رومانيا للاتفاقية فيما تم معارضة محاولة بلغاريا.

اجتماع مقبل لمناقشة الأمر

وذكرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رومانيا وبلغاريا لبيا جميع المتطلبات وأصبحوا مستعدين للانضمام إلى شنجن منذ نهاية عام 2011 على الأقل، وانضموا إلى الاتحاد الأوروبي قبل 6 سنوات من كرواتيا، مشددة أنه يجرى دراسة وضعي بلغاريا ورومانيا في اجتماع لاحق العام المقبل.