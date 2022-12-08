بالأسماء.. حركة تنقلات داخل ديوان عام محافظة كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، قراراً جديداً، حمل رقم 3957 لسنة 2022م، بإجراء حركة تنقلات محدودة داخل ديوان عام المحافظة، شملت 7 أشخاص، بالمكاتب الرئيسية بالديوان العام، ورئاسة حي شرق.

أسماء المكلفين

وشمل قرار المحافظ الجديد تكليف كل من، محمد حلمى على السهيت، مديراً للمكتب التنفيذي للإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ، وأحمد جمعة فتحي السماحي، مديراً لمكتب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجورج سمير خليل جرجس، مديراً عاماً للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحويل الرقمى بالديوان العام، ومحمد شاكر شحاته عثمان، مديراً لإدارة الإيرادات بالديوان العام، وهانى مصطفى عبد الرحمن، وكيلاً لإدارة الإيرادات، وأحمد عبد الله محمد صلاح، مديراً لإدارة الإتصال السياسى بالديوان العام، وخضراوى محمد خضر بسيونى، رئيساً لحى شرق كفر الشيخ.

نص قرار محافظ كفر الشيخ

ونص قرار المحافظ علي أنه يلغي ما يخالف ذلك من قرارات، كما نص أيضاً علي تنفيذ هذا القرار من خلال جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.

يأتى ذلك فى إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري، وسرعة إنجاز المهام داخل ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، بما يُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.