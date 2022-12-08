إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة الزقازيق.. أحمد عماد يفوز بالرئاسة

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات انتخابات اتحاد طلاب جامعة الزقازيق للعام الدراسي الحالى 2022/2023، والتي أعلنت عنها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والتي جرى تنظيمها بأحد مدرجات كلية التجارة، وسط إجراءات موضوعية وشفافية مطلقة.

إعلان نتائج انتخابات جامعة الزقازيق

أسفرت النتائج عن فوز الطالب أحمد عماد محمد علي محمد بكلية الهندسة بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، والطالب رائد جلال السيد محمد نائباً لرئيس اتحاد طلاب الجامعة ، والطالبة الاء خالد أمين لجنة الأسر الطلابية ، والطالب محمد محمد أحمد أمينا مساعدا ،والطالب محمد سمير ابراهيم أميناً للجنة الاجتماعية، والطالب مينا عماد مجدي أمينا مساعدا للجنة ، والطالب أحمد أيمن مجدي أميناً للجنة الرياضية، والطالبة رحمة عبد الباري أمينا مساعدا للجنة ، والطالب عمرو عبده معاطي أميناً للجنة الثقافية ، والطالبة هاجر عماد عطية أمينا مساعد للجنة، الطالبة روان جمعه حسن أمين اللجنة الفنية، والطالبة هاجر محمد محمود أمينا مساعدا للجنة، والطالب أحمد خالد عبد الحفيظ أمين لجنة الجوالة ،والطالب صلاح أحمد صلاح أمينا مساعدا للجنة، والطالب عمرو عصام عبد الحميد أمين اللجنة العلمية ،والطالب محمد السيد السعيد أمينا مساعدا للجنة.

جاء ذلك، بحضور الأستاذ الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، حيث تم إعلان أسماء الفائزين من رؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم وأمناء اللجان النوعية.

أهمية الأنشطة الطلابية

وبدأت فعاليات اليوم بكلمة للأستاذ الدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة رحب خلالها بالسادة الحضور، مقدماً التهنئة لاتحاد طلاب الجامعة الجديد ، ومؤكداً على أهمية الأنشطة الطلابية والمسئولية الملقاة على عاتقهم لأنهم يمثلون نماذج وقدوة لزملائهم على كافة الأصعدة والمجالات.

وخلا كلمته وجه الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي خالص التهنئة للطلاب الفائزين بالانتخابات، كما توجه سيادته بالشكر للجنة العليا للإشراف على الانتخابات واخراجها بأفضل صورة وبكل شفايفة، مشيداً بطلاب الجامعة ومن خاضوا انتخابات الاتحادات الطلابية بفهم وتفهم لطبيعة الحياة الجامعية التى تؤهلهم للقيادة فى حياتهم العملية، مطالبًا رئيس الاتحاد ونائبه بوضع رؤية واضحة تمتاز بالإبداع والإضافة إلى أنشطة الجامعة، وأن يكونوا مساهمين فى الحراك الطلابى داخل الجامعة وتقديم كل ما هو يخدم الجامعة ويسهم فى رفع اسمها بين الجامعات.

ومن جانبه قدم الأستاذ الدكتور عاطف حسين التهنئة للطلاب الفائزين متمنياً لهم كل التوفيق، مطالبًا إياهم بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الجامعة ، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذله الجميع داخل الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة ومكاتب رعاية الطلاب بكل كلية من كليات الجامعة ، موجهاً الشكر أيضاً للأستاذ الدكتور أحمد عنانى على المجهود المبذول منذ بدء فعاليات انتخابات اتحادات الطلاب بالكليات وحرصه ومتابعته المباشرة على نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وأكد الدكتور أحمد عناني دعم الجامعة بقيادة الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة للاتحادات الطلابية وتوفير كافة الإمكانيات لها للقيام بأنشطتها التى تساهم فى بناء شخصية الطالب وتنمية روح الريادة والإبداع لديه وصقل خبراته فى شتى المجالات العلمية والثقافية والرياضية وغرس قيم الوطنية والانتماء للوطن، مضيفاً أن الجامعة بها كوادر طلابية متميزة لها دور واعد وقيادي في مختلف المجلات والأنشطة.