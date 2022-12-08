رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: نجتمع خلال أيام لوضع الخطة السنوية

قال عبد الله طه، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إنه بدأ النشاط الطلابي منذ الصف الرابع الابتدائي وواصل العمل بالاتحادات الطلابية إلى أنه حصل على منصب رئيس اتحاد طلاب مصر عام 2017، لافتا إلى أنه استكمل نشاطه بعد التحاقه بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

الاتحاد هو الكيان الشرعي الممثل للطالب

وأوضح «طه» لـ«الوطن»، أن اتحاد طلاب الجامعة سيجتمع خلال أيام لوضع الخطة السنوية، والتي ترتكز على مفهوم أن الاتحاد هو الكيان الشرعي الممثل للطالب مع تعزيز مكانته في نفوس الطلاب، لافتا إلى أن الاتحاد هو منبر طلاب الجامعة المسؤول عن متابعة تنفيذ واجباتهم وحصولهم على حقوقهم.

اجتماع مجلس الاتحاد

وأشار إلى أن اجتماع مجلس الاتحاد سيتبنى رصد مشكلات الطلاب في جميع كليات الجامعة، في ظل تعاون إدارات رعاية الشباب بالكلية وإدارة الجامعة، مؤكدا أن الانضمام لجامعة القاهرة هو شرف كبير لأي طالب مهما كانت كليته.

دور مؤثر في بناء شخصية الطالب

ووجه رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة نصيحته للطلاب بضرورة ممارسة النشاط الطلابي لما له من دور مؤثر في بناء شخصية الطالب، ويكسبه مهارات تفيده في سوق العمل وعلاقاته العامة، مشيرا إلى أن النشاط الطلابي جزء من العملية التعليمية ويضيف إليها.