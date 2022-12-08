بوستر فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» لـ محمد هنيدي  

كشف الفنان محمد هنيدي، عن بوستر فيلمه الجديد «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر محمد هنيدي البوستر الدعائي، وعلق: «نبيل الجميل أخصائي تجميل استعدوا قريبا جدا لواحد من أجمد وأقوى الأفلام اللي هتشوفوها دعاية إيجابية بقى».

فيلم «نبيل الجميل دكتور تجميل»

فيلم «نبيل الجميل دكتور تجميل » للفنان محمد هنيدي يضم عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم، نور اللبنانية، رحمة أحمد، محمد سلام، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، محمد الصاوي، ضياء الميرغني، مادلين طبر،من تأليف أمين جمال،محمد محرز،وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث الفيلم حول دكتور التجميل يدعى «نبيل» يواجه العديد من المواقف الكوميدية خلال عمله.