انطلاق تصوير فيلم «نبيل الجميل» لـ محمد هنيدي.. يطرح العام المقبل

أعلن السيناريست أمين جمال، انطلاق تصوير فيلم «نبيل الجميل»، بطولة الفنان محمد هنيدي، اليوم، تمهيدًا لطرحه في دور العرض العام المُقبل.

ونشر أمين جمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة من الكواليس، مُعلقًا عليها بقوله: «بسم الله توكلنا على الله.. فيلم نبيل الجميل».

تعرف على أبطال وصُناع فيلم نبيل الجميل

فيلم «نبيل الجميل» من بطولة محمد هنيدي، ونور، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، وحجاج عبد العظيم، وأحمد فؤاد سليم، وضياء المرغني، ومحمد الصاوي ومادلين طبر، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

محمد هنيدي يبحث عن طفل صغير يُشبهه

وكان محمد هنيدي، كشف قبل أيامه، عن مواصلته البحث عن طفل صغير يُشبهه، لمُشاركته في تصوير الفيلم، حيث قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بحضر لفيلمي الجديد دلوقتي.. وبندور بقالنا سنة تقريبًا على أي عيل شبهي مش لاقيين.. طبعا دي مش مفاجأة.. بس قلنا نعمل محاولة تانية يمكن نلاقي أي حد شبهي»