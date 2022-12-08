مجلة صينية: حجم التبادل التجاري مع الدول العربية بلغ 330 مليار دولار في 2021

نشرت مجلة «الصين اليوم» مقالا حول تاريخ العلاقات المشتركة بين الصين ودول الخليج، وذلك تزامنا مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية وكذلك عقد قمة ثنائية معها.

حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية

وتناول المقال مواقف الصين الداعمة للدول العربية على مر التاريخ، بالإضافة إلى مستقبل علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها مستقبلا في إطار تحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، موضحة أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية وصل إلى نحو 330 مليار دولار في عام 2021، كما يتتوج التعاون الصيني- العربي في مجال التكنولوجيا الفائقة مثل تقنيات الجيل الخامس 5G والبيانات الكبرى والذكاء الاصطناعي والفضاء.

وسلط الضوء على الدعم الكبير الذي قدمته الصين اتجاه القضية الفلسطينية خلال مؤتمر باندونغ في عام 1955، قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الدول العربية؛ بينما ساعدت ثلاث عشرة دولة عربية وأفريقية جمهورية الصين الشعبية في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة قبل أكثر من خمسين عاما؛ وأقامت مصر العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية في عام 1956، وكانت تعتبر أول دولة عربية تقيم العلاقات الدبلوماسية مع الصين الجديدة، كما أقامت جمهورية الصين الجديدة علاقات دبلوماسية مع جميع الدول العربية الـ22.

الصين تلعب دائما دورا بناء في العالم العربي

وذكر المقال أن الصين تلعب دائما دورا بناء في العالم العربي، ولا تسعى أبدا إلى تحقيق المصالح الجيوسياسية الخاصة، علاوة على قيامها بملء ما يسمى بفراغ القوة، وتؤيد دول الشرق الأوسط، بما فيها الدول العربية، في حل قضية الأمن الإقليمي عن طريق التضامن والتعاون، وتدعم شعوب الدول العربية في استكشاف طرق التنمية المتفقة مع ظروفها الحقيقية بشكل مستقل وبالاعتماد على نفسها.

وكان الرئيس الصيني، قال إن الصين والدول العربية تتعاون في بناء «الحزام والطريق»، وتسعى معا وراء حلم تحقيق ازدهار الوطن ونهضة الأمة.