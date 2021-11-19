جامعة بنها تشارك في المنتدى السنوي لرؤساء جامعات تحالف طريق الحرير

شاركت جامعة بنها في المنتدى السنوي لرؤساء جامعات تحالف طريق الحرير، كعضو بالمكتب التنفيذي للتحالف والذي تستضيفه «أونلاين» جامعة شيان بالصين وجامعة العلوم التطبيقية بميلانو بإيطاليا، وذلك خلال الفترة من 15- 19 نوفمبر الجاري وبمشاركة 60 جامعة حول العالم من أعضاء التحالف.

ومثّل جامعة بنها في هذا المنتدى، الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، والذي عرض رؤية جامعة بنها ودورها الرئيسي في المشاركة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رئيس جامعة بنها: التحالف ناقش التنمية المستدامة

وقال رئيس جامعة بنها إن المنتدى تناول خلال أيام انعقاده العديد من الموضوعات الهامة والتي منها رسالة الجامعات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها أهم المؤسسات المعرفية والخدمية من خلال البحث العلمي والبرامج التعليمية الحديثة وتطبيق الاستدامة وخدمة المجتمع، في ضوء رؤية مصر 2030.

واختتم المنتدى أعماله بعقد اجتماع للمكتب التنفيذي للتحالف للنظر في عضوية الجامعات الجديدة له.

رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

وفي سياق آخر، كان الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، قد أصدر قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة، وشملت القرارات تعيين الدكتور هشام عبد العزيز السيد، الأستاذ بقسم طب الأطفال بكلية الطب البشري، رئيسا لمجلس قسم طب الأطفال، وتعيين الدكتور أحمد علي عبد المقصود، الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة، رئيسا لمجلس قسم المحاصيل بالكلية.

كما تم تجديد تعيين الدكتورة صفاء محمود محمد حلاوة، الأستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، رئيسا لمجلس قسم وقاية النبات بالكلية، وتعيين الدكتورة عزيزة محمد عفيفي، الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية، رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار بالكلية، وتجديد تعيين الدكتور لطفي عبد الفتاح عبد الرحمن، الأستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة، رئيسا لمجلس قسم البساتين بالكلية.