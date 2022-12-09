فنادق البحر الأحمر تستضيف 30 فتاة من جنسيات مختلفة للمشاركة في «مس إيكو»

تستضيف فنادق البحر الأحمر فتيات من 30 دولة للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات «مس إيكو»، المقرر تنظيمها خلال الشهر الجاري بأحد المنتجعات السياحية بالمحافظة، بحضور عدد من السائحين الأجانب وممثلي شركات السياحة ومسؤلي السياحة بالغردقة.

«مس إيكو» في فنادق البحر الأحمر

وكشف محمد عيد، خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة «مس إيكو» تقام في فنادق البحر الأحمر على سبيل الدعاية وتنشيط السياحة، حيث تحرص الفتيات المشاركات على التقاط الصور التذكارية ونشرها على «السوشيال ميديا»، وهو ما يعد بمثابة رسالة للعالم بأم مصر تحظى دائما بالأمن والأمان.

فعاليات ترفيهية وحفلات

وأوضح الخبير السياحي أن مسابقة «مس إيكو» تستمر عدة أيام على شواطئ البحر الأحمر، وتتضمن عدة فعاليات وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات موسيقية ورحلات سياحية إلى جزر الغردقة ومرسى علم ومناطق ومعالم سياحية أخرى، بهدف إلقاء الضوء على المعالم السياحية في البحر الأحمر، وتشجيع وترويج المقاصد السياحية.