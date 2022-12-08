تقرأ غدا في عدد «الوطن»: «السيسى» و«بينج» يبحثان تعزيز التعاون بين مصر والصين

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«مصر والسعودية» سد عربي لحماية الأمن القومي

بقيادة «السيسى وسلمان».. نقلة نوعية فى علاقات البلدين سياسيا وأمنيا واقتصاديا

خبراء: تنسيق كامل لحل أزمات المنطقة

واقتصاديون: يجمعهما طموح ومصير واحد

«السيسى» و«بينج» يبحثان تعزيز التعاون بين مصر والصين

الرئيس الصيني: دور مصر رائد في صون الأمن والاستقرار

وهناك آفاق واسعة للارتقاء بالتبادل التجاري بين البلدين

أيقونة للإبداع في الإنشاد الصوفي على مدى 50 عاما وما زال يملأ الدنيا فنا وجمالا

د. محمد الباز فتَّش في مسيرته

وكشف حكايات تُعلَن لأول مرة في كتابه

«أسرار عميد دولة المداحين»

عندما يتحدث عن فنه وإحساسه بالكلمة يقول: «أُنشد بقلبي لا بحنجرتي».. حفظ أشعار أقطاب الصوفية في عامين.. وأنشد 40 قصيدة لـ«بن عربي» لحمايتها من بطش «الدواعش»

ندم على مشروع فني لم يكتمل مع عمار الشريعي.. واعترف بأن قصيدة «يا ملهمي» للشاعرة علية الجعار داوت أوجاعه

«أم كلثوم» لها بصمة كبيرة فى حياته.. ووصفها بـ«ست الرجالة» ويعتبرها مدرسته الأولى وورث حبها عن والده

ويعترف: «بينى وبينها سر لا أريد لأحد الاطلاع عليه»

ظاهرة فنية عالمية وسفير للتسامح والمحبة ورمز للقوة الناعمة المصرية.. ومحبوه بالملايين فى الموالد وعلى «يوتيوب»

في الريف.. «رزق وتنمية»

المبادرة الرئاسية «ابدأ» تضخ استثمارات جديدة بـ200 مليار جنيه توفر 150 ألف فرصة عمل.. والأهالي في القرى: ما يحدث على الأرض فاق كل توقعاتنا

الصفحة الثانية

مصر والسعودية.. طريق واحد للتكامل العربي

«القاهرة والرياض».. السد العربي لحماية الأمن القومي

«سمير»: تنسيق كامل وتوافق في الرؤية لحل أزمات المنطقة و«إسماعيل»: البلدان نموذج للتكامل الشعبي والرسمي

«العبيدي»: ترابطهما حائط صد حقيقى لمواجهة التدخلات الخارجية في ظل ما تعانيه المنطقة من أزمات وتحديات

عماد المديفر: للدولتين جهود كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله

الكاتب السعودى: مصر والمملكة رمانة ميزان المنطقة و«حصن العرب».. وتربطنا بالقاهرة وحدة الموقف والمصير ولا قمة بدونها.. ودعوة «السيسي» للمشاركة في القمة تعكس الحرص على تعزيز العلاقات

الملك وولى العهد يريان فى مصر عمقا سعوديا وعربيا وإسلاميا مهما في إقليم مليء بالتحديات

الصفحة الثالثة

انطلاق القمة «العربية - الصينية».. وخبراء: بداية نظام عالمي جديد

«العناني»: تطوير في العلاقات لتصبح نموذجا للنظام العالمي الجديد.. و«البوسالمي»: 200 مشروع للتعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية

اقتصاديون: «البلدان» يجمعهما طموح مشترك.. ومصير عربي واحد

«البنا»: «الرياض» دعمت مصر بقوة بعد ثورة 30 يونيو.. و«الدماطى»: ضخ 30 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر.. و«خليل»: تنامي الأهمية الدولية للبلدين

وزير الخارجية الأسبق: الاتفاق في الرؤى ركيزة أساسية في مسار التعاون بين «القاهرة والرياض»

السفير محمد العرابى: مصر والسعودية ركيزة الاستقرار في المنطقة.. ومشاركة الرئيس في «قمة الرياض» تعكس قوة الدور المصري إقليميا ودوليا.. و«القاهرة» بوابة «بكين» لأفريقيا

أهمية القمة العربية - الصينية

القيادتان السياسيتان للدولتين تدعمان المبادرات السياسية والحلول السلمية في مختلف القضايا.. وترفضان أي تدخلات تمس استقلال الدول العربية وسيادتها

الصفحة الرابعة

«ابدأ» تضخ استثمارات جديدة بـ200 مليار جنيه في الصناعة.. وتوفر 150 ألف فرصة عمل

وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان يتابعان معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة بـ«نصر النوبة وكوم أمبو»

«أنت الحياة».. ورش ومسرح وألعاب ترفيهية لأطفال المنيا «القادرين باختلاف»

.. والأهالي: ما يحدث على الأرض فاق توقعاتنا.. والمشروعات زرعت الفرحة

«سماح»: نستهدف نشر الثقافة الخضراء بين الصغار.. و«الفقي»: تجهيز النشء لحياة أفضل

«إبراهيم» من بني سويف: حلت مشكلات قرية «الزيتون» دفعة واحدة.. وطلاب جامعة كفر الشيخ: المبادرة تعيد الحياة للقرى

برلمانيون: «المبادرة» صنعت طفرة غير مسبوقة في القرى.. ومشروعاتها وفرت فرص العمل

«زين الدين»: تستهدف كل مناحي الحياة الإنسانية.. و«عوض الله»: رفعت مستوى المعيشة في القرى.. و«أبوالفتوح»: تغيير معيشة 58 مليون مواطن

الصفحة الخامسة

ياسين التهامي كوكب الحب

مسيرة حياة «عميد دولة الإنشاد».. ورحلة 50 عاما من الإبداع والفن الصوفي داخل مصر وخارجها

«الباز» يفتش في حياة «التهامي» التي لا يعرفها أحد

مؤلف «أسرار عميد دولة المداحين»: «لست مجذوبا.. لكني مأخوذ بالشيخ ياسين»

الصفحة السادسة

البداية من حضرة الشيخ تهامي بالحواتكة

تربى على حب «آل البيت.. والأولياء»

«تهامي والجميل» حارسا «ياسين».. عاش في أجواء صوفية وتشرّب «الحب» من نبع والده

حفظ القرآن منذ الصغر ودرس بالأزهر حتى الصف الثاني الثانوي ثم انغمس في الإنشاد

أبناء الشيخ لا ينادون عليه بـ«يا أبونا» بل «يا عم الشيخ ياسين أو يا مولانا»

كواليس التمرد على المدرسة التقليدية:

مكافحة التطرف بالإنشاد والتصوف

المداح في مواجهة «داعش»

«أُنشد بقلبي.. لا بحنجرتي»

الصفحة السابعة

«الرحلة» طاف العالم بفن الإنشاد الصوفي شرقا وغربا

سفير للتسامح.. وإنشاده رسالة سلام للإنسانية

ياسين: الكلمة جعلت الفقير سفيراً لها.. وحفلاتي بالخارج تمتد لساعات

أبرز ألقابه «شيخ المنشدين وكروان الصعيد»

«الباز»: كان في أشعار علية الجعار شيء من «ياسين»

محبوه بالملايين في الموالد والحفلات وعلى «يوتيوب»

حكاية مشروع لم يكتمل بين «الشريعي والتهامي».. وسر قصيدة داوت أوجاعه

«أم كلثوم» في حياته.. «ست الرجالة» ومدرسته الأولى

ورث حبها عن والده الذي أطلق اسمها على إحدى بناته «التهامي»: «بينى وبينها سر لا أريد لأحد الاطلاع عليه»

الصفحة الثامنة

28 هدفا حصيلة دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، وذلك خلال المباريات الثماني التي لُعبت خلال هذا الدور، ويعد منتخب البرتغال الأكثر تسجيلاً بعدما أمطر مرمى سويسرا بسداسية مقابل هدف واحد.

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«نيمار» ورفاقه يواجهون كرواتيا «من أجل بيليه».. و«ميسي» يتطلع لزيارة الشباك الهولندية للمرة الأولى في نهائي مبكر بين الأرجنتين وهولندا

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نسخة «فيفا قطر».. «المحلي» يكسب

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